ボーンマスvsマンチェスター・U スタメン発表
[3.20 プレミアリーグ第31節](バイタリティ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 21 アミン・アドリ
MF 37 ラヤン
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 21 アミン・アドリ
MF 37 ラヤン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります