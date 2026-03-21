[3.20 プレミアリーグ第31節](バイタリティ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 8 アレックス・スコット

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 21 アミン・アドリ

MF 37 ラヤン

FW 9 エバニウソン

控え

GK 29 クリストス・マンダス

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 27 アレク・トート

FW 11 ベン・ドーク

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

マイケル キャリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります