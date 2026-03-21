仏女優ソフィー・マルソー（59）が20日、都内で開催中の「第33回フランス映画祭2026」で主演映画「LOL2.0」（監督リサ・アズエロス）の上映後に観客との質疑応答を行った。関係者によれば「08年のフランス映画祭以来」18年ぶりの来日だという。本作も17年ぶりの続編で「日本に来ると毎回幸せ。私たちも成長して、新しい家族の物語を上映できてとてもハッピー」と笑顔で話した。子供が独立して自由を謳歌（おうか）していたシ