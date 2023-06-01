2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のタケヤキ翔が19日、誕生日を迎えて初のバースデーグッズの販売をスタートした。今回の記念日のために描き下ろされた新ビジュアルは、タケヤキ翔のYouTube動画の魅力の1つである“食”の要素を取り入れつつ、アジアンテイストの衣装をまとったセクシーな一枚となっている。グッズのラインナップは、この限定ビジュアルを使用したブレスレットとアクリルパネルの2アイテム。実際に