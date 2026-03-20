2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のタケヤキ翔が19日、誕生日を迎えて初のバースデーグッズの販売をスタートした。

今回の記念日のために描き下ろされた新ビジュアルは、タケヤキ翔のYouTube動画の魅力の1つである“食”の要素を取り入れつつ、アジアンテイストの衣装をまとったセクシーな一枚となっている。グッズのラインナップは、この限定ビジュアルを使用したブレスレットとアクリルパネルの2アイテム。実際にライブなどで本人が着用するブレスレットと同タイプで、これら2アイテムをまとめたコンプリートセットには、限定特典として複製直筆メッセージを添えたブロマイドも封入される。

タケヤキ翔は「ソロのタケヤキ翔から騎士Xとしてのタケヤキ翔で迎える初めての誕生日。つまり1歳ってことでいいかな？」と喜びを表して、「君がいるからオレはいつだって輝けるんだよ」とファンへ熱いメッセージを送った。また「『オレを推して絶対後悔させない』、それくらいオレには魅力がある。そんなオレを今推してくれてるみんなは、センスがある。本当にいつもありがとう。大好きだよ」と、自信たっぷりに感謝の思いを伝えた。

騎士Xに加入して初の誕生日を迎えた今年は、さらに新たな魅力を発揮していく。