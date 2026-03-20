タイ下院事務局長のシロージ・ベートポン氏は3月20日、タイのワチラロンコン国王がアヌティン氏の首相任命を正式に承認したと発表しました。発表はアヌティン氏が党首を務める保守派与党「タイの誇り党」本部で行われました。タイ首相府の公告によれば、アヌティン氏はこれにより第32代首相として2期目の就任を果たしました。（提供/CGTN Japanese）