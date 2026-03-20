3月20日は二十四節気の「春分」。暦の上では春の訪れを知らせる日ですが、阿蘇市では真冬のような光景が…。植物の葉には霜。水面からの水蒸気が冷たい空気に触れてできる気嵐も…。20日の阿蘇市乙姫では、－0.8℃を観測し、2月下旬並みの寒さとなりました。 一方、春の兆しも。西原村にある俵山交流館「萌の里」では約3000平方メートルの畑に菜の花が咲き誇り、まるで黄色い絨毯のようです。熊本地震で被災した俵