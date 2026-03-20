サトリアが改めてWBCでの感動を振り返った(C)Getty Images今大会も数々の名場面が生まれ、ベネズエラ代表の優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中でもファンの記憶に深く刻まれている名場面の一つは、今大会限りでの代表引退を表明していたチェコ代表オンジェイ・サトリアの感動的な幕引きだろう。【動画】代表引退のチェコ右腕に万雷の拍手！東京ドームに広がった光景をチェック3月10日、東京ド