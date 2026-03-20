「まさに野球の聖地だった」東京ドームは“特別な場所”…サトリアが米番組で感謝　日本からの大量メッセージに「本当に素敵だ」【WBC】

サトリアが改めてWBCでの感動を振り返った(C)Getty Images

今大会も数々の名場面が生まれ、ベネズエラ代表の優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中でもファンの記憶に深く刻まれている名場面の一つは、今大会限りでの代表引退を表明していたチェコ代表オンジェイ・サトリアの感動的な幕引きだろう。

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3月10日、東京ドームで行われた侍ジャパンとの1次ラウンドC組最終戦で、先発サトリアは5回途中まで無失点の好投を披露。マウンドを降りる際、そして試合後、会場に詰めかけたファンから盛大な拍手が沸き起こった。チェコのエースは、その光景を目に焼き付けると、脱帽しながら歓声に応えていた。

そして19日には、米ポッドキャスト番組『The BSBLR Show』がサトリアの出演回を公開しており、その中でチェコ出身の29歳は、「これ以上ないお別れの仕方だ」と回想。「言葉でどう説明すればいいのか、本当にわからない。とにかく特別な瞬間」と“異例の光景”を感慨深げに振り返っている。