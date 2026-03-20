山形県鶴岡市の出羽三山神社・神職養成所で20日朝、「卒業禊」が行われ、雪解け水で身を清めた卒業生が巣立ちました。出羽三山神社には山形県内で唯一の神職養成所があり、これまで250人を超える修了生を輩出しています。20日朝7時すぎ、卒業生2人が神職らと共に神社の中を流れる「秡川」に到着。下帯姿で「エイヤーエイヤー」と掛け声を合わせ、「鳥船神事」と呼ばれる動作で体を温めました。その後、雪解け水が流れ