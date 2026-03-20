山形県鶴岡市の出羽三山神社・神職養成所で20日朝、「卒業禊」が行われ、雪解け水で身を清めた卒業生が巣立ちました。



出羽三山神社には山形県内で唯一の神職養成所があり、これまで250人を超える修了生を輩出しています。

20日朝7時すぎ、卒業生2人が神職らと共に神社の中を流れる「秡川」に到着。下帯姿で「エイヤーエイヤー」と掛け声を合わせ、「鳥船神事」と呼ばれる動作で体を温めました。





その後、雪解け水が流れる川の中に入りました。卒業生の小林主浩さんは2年間、金沢厚成さんは1年間、神職としての教養を学びながら、祈祷やお払いなどの経験を積んできました。「卒業禊」はその集大成。2人は、身を切るような冷たさの水に肩までつかりながら「大祓詞（おおはらえことば）」を唱え、最後の荒行に臨んでいました。小林主浩さん「痛みが体に染みた。自然の力というか、出羽三山神社の力を改めて感じた。離れてしまう名残惜しさを感じながら大祓詞を唱えていた」金沢厚成さん「冷たかった。きょうで最後かと感じながら浸かっていた。楽しかった思い出やつらかった時のことを思いながら、実りのある1年だったと感じた」ふたりは卒業後、それぞれ地元に戻って神職に就くことになっています。