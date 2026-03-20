瀬戸中央自動車道坂出北IC香川県坂出市 瀬戸中央自動車道の坂出北インターチェンジがフルインター化され、四国方面へも行き来できるようになりました。 瀬戸中央自動車の坂出北ICはこれまで岡山方面のみ行き来が可能でしたが、20日午後3時からは四国方面へも行き来が可能になりました。 20日は一般車両の通行を前に開通記念式典が行われました。 坂出北ICのフルインター化は、物流の効率