【モデルプレス＝2026/03/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月19日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良くて憧れる」ミニワンピから美脚スラリ◆榊原樹里、ミニワンピコーデ公開榊原は「ここのカフェ好きでよく来ちゃう」とコメントし、スイーツやド