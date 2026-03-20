「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、地下格闘技集団「三河幕府」のＫＩＮＧカズが、ＲＩＺＩＮ出場経験もある西島恭平に開始２４秒で衝撃のＫＯ勝ちを飾った。開始から距離をとりながらけん制しあう展開となったが、２０秒過ぎに絶妙な間合いからＫＩＮＧカズが放った右の跳び膝蹴りが西島の顔面をとらえ、西島は失神