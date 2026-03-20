日本サッカー協会(JFA)は20日、来週から行われる韓国遠征に参加する“ロス五輪世代”U-21日本代表メンバー25人を発表した。大岩剛監督体制のU-21日本代表は、今年1月に2連覇を果たしたU23アジアカップ後初の活動となる。当初の予定はトルコ遠征でU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦する予定だったが、中東情勢の悪化により韓国遠征に変更。27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と対戦することになった。メン