四季がある日本では、季節によって服装も変わります。真冬と真夏で同じ格好をしているという人はほとんどいないのではないでしょうか。ただ、夏でも長袖、冬でも半袖を着用している人は見かけることがありますね。例えば夏でもずっと長袖の人が身近にいた場合、どうしてなのかと気になってしまいませんか？今回ママスタコミュニティには、ママ友の服装がどうしても気になる様子のママからの投稿がありました。『暑い季節で、ママ