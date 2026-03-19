3月19日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、主演ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』の撮影現場での近況を語った。 -「すごくありがたい環境」- 現在は撮影真っ只中で、なかなか近況として喋れることが無いと語った菅井。今年に入っ