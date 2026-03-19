NiziU・MIIHIの大ファン公言ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得し、日本に感動を呼んだ中井亜美（TOKIOインカラミ）。9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」のMIIHIの大ファンであることを公言している17歳はNiziUに花を贈り、ファンの間に反響が広がった。中井は五輪閉幕後の2月26日、日テレ系「DayDay.」に生出演。MIIHIから直筆メッセージが届けられ、涙を流して感激。「本当にびっくり