JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年3月18日、革新的衛星技術実証4号機として打ち上げられる予定だった8機の超小型衛星（CubeSat）について、打ち上げ予定時期が変更されたことを発表しました。Rocket Labの計画見直しに伴い打ち上げ予定が先送り革新的衛星技術実証4号機は、大学・研究機関・民間企業などが開発したハードウェアに宇宙での実証の機会を提供する、JAXAの「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会