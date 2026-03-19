米倉涼子が主演を務めた『劇場版ドクターX FINAL』が、3月19日19時よりテレビ朝日系で地上波初放送される。 参考：米倉涼子主演『劇場版ドクターX』3月19日地上波初放送染谷将太、西畑大吾、綾野剛も登場 本作は、フリーランス外科医・大門未知子（米倉涼子）が病院組織で数々の騒動を巻き起こしながらも、外科医の本質である手術や治療を成し遂げるため、一切の妥協を許さず突き進む姿を描くテレビシリ