ドバイレーシングクラブは18日、ドバイワールドCデー（28日、メイダン）の出走予定馬を発表。1着賞金696万ドル（約11億1116万円）を懸けたドバイワールドC（ダート2000メートル）は9頭が名を連ねた。大手ブックメーカーの英ラドブロークス社はサウジC連覇を成し遂げ、昨年3着のここに照準を合わせているフォーエバーヤング（牡5＝矢作）を1.4倍の1番人気に設定。同舞台の前走アルマクトゥームクラシック（G2）を制したメイダー