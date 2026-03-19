ドバイレーシングクラブは18日、ドバイワールドCデー（28日、メイダン）の出走予定馬を発表。1着賞金696万ドル（約11億1116万円）を懸けたドバイワールドC（ダート2000メートル）は9頭が名を連ねた。

大手ブックメーカーの英ラドブロークス社はサウジC連覇を成し遂げ、昨年3着のここに照準を合わせているフォーエバーヤング（牡5＝矢作）を1.4倍の1番人気に設定。同舞台の前走アルマクトゥームクラシック（G2）を制したメイダーン（セン5＝S＆E・クリスフォード）が7倍、米国で昨秋のクラークS（G2）から今年初戦のレイザーバックハンデキャップ（G3）と連勝中のマグニチュード（牡4＝S・アスムッセン）が7.5倍、前走アルマクトゥームチャレンジでG1初制覇を飾ったインペリアルエンペラー（セン6＝B・シーマー）が9.0倍、昨年覇者で18＆19年サンダースノー以来、史上2頭目の連覇が懸かるヒットショー（牡6＝B・コックス）が11倍、前走サウジC3着タンバランバ（セン6＝H・アルジェハニ）が13倍となっている。

出走予定馬と同社のオッズは以下の通り。

フォーエバーヤング 1.4

メイダーン 7.0

マグニチュード 7.5

インペリアルエンペラー 9.0

ヒットショー 11.0

タンバランバ 13.0

ハートオブオナー 34.0

タップリーダー 34.0

ウォークオブスターズ 34.0

JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はない。