2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÈËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÁÞÆþ¶Ê¤È¤·¤Æ»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤ÈENHYPEN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦JUNGWON(¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó)¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖÀ¼(feat. JUNGWON of ENHYPEN)¡×¤Îµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿áÀÐ°ì·Ã¤µ¤ó¡¢´ä粼Âç¾º¤µ¤ó(KEY TO LIT)¡¢»³粼ÅØ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø¡ª