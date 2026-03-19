【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3ー2 NECレッドロケッツ川崎（3月15日・女子第19節）【映像】揺れて落ちるサーブが引き起こした珍場面女子バレーで、衝撃のサーブが炸裂した。揺れながら落ちる変化に相手は対応しきれず、レシーブしたボールが目の前にいた選手を直撃。さすがにそれは拾えない…という一幕だった。大同生命SVリーグ女子の第19節が行われ、NECレッドロケッツ川崎は敵地で昨季の女王・大阪マーヴェラスと対戦。試