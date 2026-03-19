フィギュアスケーターでタレントの本田真凜が１５日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「２０２５のＴｏＤｏリストのやり残し。『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづり、イヤーマフをつけ、雪景色の中で旅を楽しむ様子をアップした。この投稿にファンからは「雪の妖精」「天使が舞い降りた」「雪が似合う」「可愛い」などの声が寄せられている。