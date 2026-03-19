セイコーのダイバーズウオッチは、1965年の国産初モデルに始まり、極地や深海での使用を通じて進化を重ねてきた。その系譜に連なる「マリンマスター」に、海洋研究開発機構（JAMSTEC）との協力関係を背景とした新作が加わる。ラインナップは、JAMSTECコラボレーションの限定モデルと、同型のレギュラーモデル。いずれも300mの空気潜水用防水を備えた高性能なダイバーズウオッチだ。限定モデルは世界限定1,000本、価格は55万円、レ