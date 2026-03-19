堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場『GIFT』の主題歌が、Official髭男dismの書き下ろし新曲「スターダスト」に決定した。 参考：杢代和人、日曜劇場『GIFT』で本田響矢のヤンキー仲間に町田悠宇、澤井一希らも出演 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そし