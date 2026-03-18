１７日、メレドフ（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京3月18日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は17日、トルクメニスタンの民族指導者、ベルドイムハメドフ人民評議会議長に同行して訪中したメレドフ副首相兼外相と会談した。