TBSラジオ『佐倉綾音論理×ロンリー』（毎週水曜後10：00）が、11日に放送。パーソナリティーを務める佐倉綾音が、花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演したことを受け、代役の石山蓮華が登場した。中盤には“アシスタント”として安住紳一郎アナが登場するなど、豪華すぎる展開となった。【写真】『佐倉綾音論理×ロンリー』豪華すぎる“代役”TBSラジオ『こねくと』のパーソナリティーとしても知ら