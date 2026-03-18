俳優の坂東龍汰（28）が18日、都内で行われた映画『未来』完成披露イベントに登壇。約2年半前の作品でぎっくり腰になってしまい、今も腰に不安があると明かした。【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる黒島結菜＆北川景子ら豪華出演陣「20年後のわたし」からの手紙が物語を動かす本作にちなみ、「20年後の自分にどんな手紙を送りたいか」と問われた坂東。「だいたい50歳ですよね…映画『春に散る』（2023）という作