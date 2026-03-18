名著からいま考える、「日本人」の本質 「日本人」は、どこから来て、どこへ向かおうとしているのか──。『別冊NHK100分de名著日本人とは何者か』では、松岡正剛さん、赤坂真理さん、斎藤環さん、中沢新一さんの4人の論客が、美意識・感受性・心理・宗教観の4つをキーワードに名著を読み解き、日本人の根源へと迫っていきます。「100分de名著」のスペシャル版として2015年に刊行された本書は、日本人のアイデンテ