KDDIは3月18日、総合職のうち基幹職（非管理職）の社員に対し、0.8万円のベースアップと平均1.0万円の定期昇降給に加え、KDDI版ジョブ型人事制度の評価に応じて平均1.2万円の特別昇給および平均40.8万円 / 年の特別賞与の支給を行うと発表した。これらを合計して、平均で5.1%の賃上げを実施する。同社は2020年、「プロを創り、育てる」をコンセプトに、KDDI版ジョブ型人事制度を導入した。2025年には高評価者の給与引き上げを重点