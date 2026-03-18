障害のあるアーティストの作品を審査するコンテストの授賞式が18日、山口県周南市で行われました。周南市児玉町の本丁蔵部で開かれた「七福artアワード2026」の授賞式。このコンテストは、障害のあるアーティストの表現活動を応援することでアートを起点に、企業や地域がつながる場を生み出すことを目的としています。授賞式では、県内のパラアーティストが出展した29作品のうち23作品が企業賞など