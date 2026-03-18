中国南部に位置する雲南省玉渓市公安局の警察犬隊の中で、最もかわいらしく最年少のメンバー「王子」が、先ごろからSNSで人気を集めています。同時にネットユーザーらは、このかわいい警察犬に好奇心と疑問を抱いています。「こんなに小さいのに、本当に警察犬なのか」「どんな仕事をしているのか。かわいさをアピールしているだけか」「警察犬の仕事に適任なのか」と疑われています。 実は、王子は警察犬隊の麻薬捜査犬です。警察