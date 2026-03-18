雲南省の「足の短い」麻薬捜査犬が大人気―中国

中国南部に位置する雲南省玉渓市公安局の警察犬隊の中で、最もかわいらしく最年少のメンバー「王子」が、先ごろからSNSで人気を集めています。同時にネットユーザーらは、このかわいい警察犬に好奇心と疑問を抱いています。「こんなに小さいのに、本当に警察犬なのか」「どんな仕事をしているのか。かわいさをアピールしているだけか」「警察犬の仕事に適任なのか」と疑われています。

実は、王子は警察犬隊の麻薬捜査犬です。警察犬といえば、威風堂々としたジャーマンシェパードや力強いベルジアンシェパード（マリノア）を思い浮かべますが、王子は無邪気でかわいい顔をしているジャックラッセルテリアにすぎません。今年3歳で、足はソーセージほどの長さもありません。しかし、その小さな体と短い足という強みを発揮して、王子は大型警察犬が入れない車と車の隙間や壁の穴、低い棚などをくぐり抜け、スムーズに捜索作業を完了することができます。小さくて親しみやすいので、仕事に出かける時、人々を驚かせることもありません。

王子は警察犬としてとても精力的で、嗅覚の感度は大型犬に負けません。さまざまな低い「死角」が、王子の仕事の主戦場となっています。2023年3月に「入職」して以来、王子は機転の利く頭脳を生かし、わずか半年でトレーニングをクリアしました。王子はこれまでに34回の麻薬捜査に参加した実績を挙げています。（提供/CGTN Japanese）