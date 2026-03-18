ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜リスボン線を3月29日から増便する。現在は週17往復を運航しており、これを1日3往復に増やす。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間はイスタンブール発が5時間から5時間5分、リスボン発が4時間45分。リスボンはポルトガルの首都で、世界遺産のジェロニモス修道院やケーブルカー、サン・ジョルジェ城などの観光資源が多い。ポルトガルには、製造業や再生可能エネルギーなどの日