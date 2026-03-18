モデルプレス＝2026/03/18】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒髪のウィッグ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳人気ギャル芸人「別人すぎて衝撃」派手髪→黒髪マッシュボブ◆信子、黒髪のウィッグ姿を披露17日放送のTBS系「バナナサンド」（毎週火曜よる8時〜）に出演した信子は「バナナサンドのかつらをまさかの黒髪にしたって思ってる人いてわろ」と出演時のオフ