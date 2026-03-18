ぱーてぃーちゃん・信子、黒髪マッシュボブで雰囲気ガラリ「別人すぎて衝撃」「丸っこくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒髪のウィッグ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳人気ギャル芸人「別人すぎて衝撃」派手髪→黒髪マッシュボブ
17日放送のTBS系「バナナサンド」（毎週火曜よる8時〜）に出演した信子は「バナナサンドのかつらをまさかの黒髪にしたって思ってる人いてわろ」と出演時のオフショットを公開。「子供の時の格好してるんだよ。まぢこのかつらに愛着出てきてる」と説明し、艶やかな黒髪のマッシュボブスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「黒髪マッシュも素敵」「一瞬誰か分からなかった」「別人すぎて衝撃」「どんな髪型も似合ってる」「丸っこくて可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳人気ギャル芸人「別人すぎて衝撃」派手髪→黒髪マッシュボブ
◆信子、黒髪のウィッグ姿を披露
17日放送のTBS系「バナナサンド」（毎週火曜よる8時〜）に出演した信子は「バナナサンドのかつらをまさかの黒髪にしたって思ってる人いてわろ」と出演時のオフショットを公開。「子供の時の格好してるんだよ。まぢこのかつらに愛着出てきてる」と説明し、艶やかな黒髪のマッシュボブスタイルを披露した。
◆信子の黒髪姿に反響
この投稿に、ファンからは「黒髪マッシュも素敵」「一瞬誰か分からなかった」「別人すぎて衝撃」「どんな髪型も似合ってる」「丸っこくて可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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