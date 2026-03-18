GarminのタフネスGPSウォッチ『Instinct 3』シリーズより、数量限定モデル「AlpineRushコレクション」が4月1日に発売されることが発表された。予約受付は3月25日から開始される。 【画像あり】2モデルの外観・各機能のデモ 『Instinct 3』は、アメリカ国防総省が定める標準規格MIL-STD-810（耐熱、耐衝撃、耐水）をクリアしたGPSスマートウォッチだ。水深100メートルまでの防水に対応し、繊維強化ポリマ&#