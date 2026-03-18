ミルスペックを兼ね備えたスマートウォッチ　ガーミン『Instinct 3』に数量限定カラーが登場

GarminのタフネスGPSウォッチ『Instinct 3』シリーズより、数量限定モデル「AlpineRushコレクション」が4月1日に発売されることが発表された。予約受付は3月25日から開始される。

【画像あり】2モデルの外観・各機能のデモ

『Instinct 3』は、アメリカ国防総省が定める標準規格MIL-STD-810（耐熱、耐衝撃、耐水）をクリアしたGPSスマートウォッチだ。水深100メートルまでの防水に対応し、繊維強化ポリマーケースとCorning Gorilla Glass DXを採用することで高い耐久性を備えている。

ディスプレイは有機ELの「AMOLED」モデルと、ソーラー充電機能を搭載した「DualPower」モデルの2タイプを展開する。

DualPowerモデルは第3世代ソーラー充電技術を採用しており、50mmモデルの場合、GPSモードでバッテリー約60時間に加え、ソーラー充電により約200時間の稼働が可能となっている。

AMOLEDモデルは、Instinctシリーズの特徴である2ウィンドディスプレイを円形デジタルフィールドで表現し、表示領域も拡大された。

GPS機能はGNSSマルチバンドテクノロジーにより2周波数帯（L1信号・L5信号）を受信可能で、山間部や深い峡谷、ビルの谷間などでも高い測位精度を発揮する。Garmin独自のSatIQテクノロジーにも対応し、環境に合わせて最適な衛星システムと周波数モードを自動判断することで、測位の速度・精度の向上とバッテリー寿命の延長を両立している。

アウトドア向け機能としては、高度計・気圧計・電子3軸コンパスの「ABCセンサー」を搭載。ポイント間ナビゲーションや、往路と同じルートでスタート地点に戻れる「トラックバックルーティング」にも対応する。LEDフラッシュライトも内蔵しており、SOS信号パターンの点滅機能なども備えている。

スポーツ機能は、登山、スキー、スノーボード、サーフィン、釣り、ゴルフ、HIITなどを含む90種類以上のアクティビティに対応した。トレーニングレディネスやおすすめワークアウトなど、個人にカスタマイズされたトレーニング情報も提供する。

ヘルスケア機能も充実しており、睡眠スコア、心拍数、呼吸数、ストレスレベル、血中酸素トラッキング、体のエネルギー状態を数値化するBodyBatteryなどを搭載。

事故・転倒検出機能により、屋外アクティビティ中に事故が検出された場合、登録済みの緊急連絡先に現在地を自動送信する機能も備えている。

そのほか、Suica対応のキャッシュレス決済や、Garminデバイス同士でルートや位置情報をリアルタイム共有できる「Garminシェア」にも対応する。

今回の数量限定モデル「AlpineRushコレクション」は、山のイメージを反映したデザインで、太陽光と緑を基調とした明るくモダンな色彩が特徴となっている。メインビジュアルには、Garminアンバサダーでスノーボーダーの長谷川帝勝選手が起用された。ラインナップと価格は以下のとおり。

- Instinct 3 Dual Power 45mm Sunburst：71,800円（税込）／45×45×14.9mm／52g- Instinct 3 Dual Power 50mm Sunburst：79,800円（税込）／50×50×14.4mm／58g- Instinct 3 AMOLED 45mm Citrine：79,800円（税込）／45×45×14.9mm／53g- Instinct 3 AMOLED 50mm Fern Green：87,800円（税込）／50×50×14.4mm／59g

（文＝リアルサウンドテック編集部）