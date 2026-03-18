主力品「AJINOMOTOギョーザ」ブランドを多彩に展開する味の素冷凍食品は、今期は「レンジでギョーザ」が44％増（4〜1月販売数量）と急成長を遂げている。電子レンジ約3分の簡単調理と特許出願済みの新技術でおいしさを両立させた。これまでシニア層をメーンターゲットに一部メディアで広告展開してきたが、26年はCMの放映規模を拡大し、単身者向けにデジタル広告でもアプローチ。認知向上による飛躍的な成長に期待が高まってい