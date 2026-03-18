ハンバーガーチェーンの「バーガーキング」は、ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」の“食べたい”放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」を開催する。年3回の開催となり、12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を実施する。【写真】食べたい放題となる「対象メニュー」はこちら（参加者特典も）2026年第1弾は、過去最多の全国70店舗で実施。日程は3月27日（金）〜4月2日（木）の7日間。各日14時