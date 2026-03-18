【毎回チケット即完売】バーガーキングが「食べたい放題」イベントを今年も開催　対象メニューは1713kcalの超大型バーガー

ハンバーガーチェーンの「バーガーキング」は、ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」の“食べたい”放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」を開催する。年3回の開催となり、12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を実施する。

【写真】食べたい放題となる「対象メニュー」はこちら（参加者特典も）

2026年第1弾は、過去最多の全国70店舗で実施。日程は3月27日（金）〜4月2日（木）の7日間。各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定で開催する。対象メニューは「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」。同メニューとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）の完食が条件で「制限時間45分以内」がおかわり自由となる。ただし、フレンチフライは未完食でも、バーガーを完食していればバーガーのみおかわりは可能だという。

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、ゴーダチーズ4枚、ホワイトチーズソースにベーコン4枚とケチャップを加えた1,713キロカロリー、543グラムの超大型バーガー。

〈イベント参加チケットは販売開始後すぐに完売〉

「ワンパウンダーチャレンジ2026」は、事前の参加チケット購入が必要となる。第1弾のチケットは3月18日（水）11時から、専用の参加チケット購入サイトで販売する。店頭での販売はない。チケットは毎回販売開始後すぐに完売するという。

参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキング トートバッグ（１個）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントする。

〈概要〉

●イベント名

ワンパウンダーチャレンジ2026

●実施店舗

バーガーキング 対象の70店舗

●実施日時

2026年3月27日（金）・3月28日（土）・3月29日（日）・3月30日（月）・3月31日（火）・4月1日（水）・4月2日（木）

●実施時間

各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定

※店舗により実施していない日、時間帯がある

●制限時間

45分間

※完全入れ替え制（ラストオーダーは30分経過時点）

※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることが条件で、いずれもおかわり自由。ただしフレンチフライは完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみおかわりが可能

●参加人数

各回6〜8名限定

●対象商品

アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット

●参加費

4,900円

●特典

限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキング トートバッグ（1個）、限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）

●参加方法

2026年3月18日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみとなる

※店頭で販売はない

※『ワンパウンダーチャレンジ2026』第1弾の参加チケットの購入はこちら

〈注意事項〉

※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットの購入が必要

※参加チケットは数量限定。売り切れ次第、販売終了となる

※購入は先着順のため、カートに入れた状態でも購入できない場合がある

※事前に購入した参加チケットを紛失した場合は無効となる

※イベント実施時間の5分前までに来店

※参加チケットの払い戻しは受け付けていない。また、転売は禁止

※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について責任は問えない

※イベントの様子を撮影する場合がある

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がある

※金額は全て総額表示（税込み価格）

※画像はイメージ

※諸事情により、実施できなくなる場合がある

対象メニューの「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」

参加者には特典もある

参加費は4,900円

昨年は10個完食した利用者も