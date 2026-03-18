【画像】要注意！春のNGコーデ例ぽっこりお腹やパツパツの太もも……薄着になるこれからの季節、体型の悩みは尽きませんよね。「隠そうとしてオーバーサイズを着るとだらしなく見えるし、かといってタイトな服は肉感がバレバレ……」と、鏡の前でため息をついている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、20kgの減量に成功した5児の母で、人気ダイエットインフルエンサーのにーよんさんに、履くだけで「−5kg見え」が叶うパ