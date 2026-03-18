4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、4月5日にアニメ『〈物語〉シリーズ』、TVアニメ『黄泉のツガイ』のトークステージが開催決定。ステージ内容や抽選申込の詳細が発表となった。 ■『〈物語〉シリーズ』井口祐香、神前暁、ミト（クラムボン）が登壇 『〈物語〉シリーズ』からは、井