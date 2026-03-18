都市型音楽フェス『CENTRAL』入場無料エリアにてアニメ『〈物語〉シリーズ』『黄泉のツガイ』トークステージ開催決定

4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、4月5日にアニメ『〈物語〉シリーズ』、TVアニメ『黄泉のツガイ』のトークステージが開催決定。ステージ内容や抽選申込の詳細が発表となった。

■『〈物語〉シリーズ』井口祐香、神前暁、ミト（クラムボン）が登壇

『〈物語〉シリーズ』からは、井口祐香（阿良々木月火役）、神前暁（MONACA）、ミト（クラムボン）が登壇し、トークステージを開催する。キャラクターソングなど、『〈物語〉』シリーズならではの楽曲を数多く届けてきた本作品。これまでのシリーズを“音楽”に焦点をあててトークを掘り下げていく。ステージの最後には井口による生歌唱も…？

◎『〈物語〉シリーズ』トークステージ

04/05（日）12:30～ 神奈川・CENTRAL FIELD（臨港パーク）

出演：井口祐香、神前暁（MONACA）、ミト（クラムボン）

入場料：無料

※自由席 抽選申込制／自由席以外は好きな場所で観覧可

■『黄泉のツガイ』小野賢章、宮本侑芽、久野美咲が登壇

TVアニメ『黄泉のツガイ』からは、小野賢章（ユル役）、宮本侑芽（アサ役）、久野美咲（ガブちゃん役）によるトークイベントを開催。トークイベントの前日4月4日に初回放送を終えたばかり、ほやほやの感想トークを1話の映像とともに届ける。ネタバレ発言が解禁されたキャストによる全開トークを楽しもう。

◎『黄泉のツガイ』トークステージ

04/05（日）14:00～ 神奈川・CENTRAL FIELD（臨港パーク）

出演：小野賢章、宮本侑芽、久野美咲

入場料：無料

※自由席 抽選申込制／自由席以外は好きな場所で観覧可

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/