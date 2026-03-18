北陸新幹線の敦賀延伸をめぐり17日、国土交通省は現行の小浜ルートについて「京都の地下水へ大きな影響はない」との見解を示しました。敦賀以西の延伸を巡って与党整備委員会では、8つのルート案が提示されています。17日に開かれた3回目の会合では、国土交通省と鉄道・運輸機構側から、現行の小浜ルートについて、懸念されてきた京都の地下水への調査結果などを報告。 地下水への影響をシミュレーショ