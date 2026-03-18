株式会社テレビ東京コミュニケーションズは、2026年のビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年を記念し、「ピーターラビット(TM)」公式オンラインショップ限定の「Herb Garden(ハーブガーデン)シリーズ」と、「ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘」とのコラボレーションイベントを2026年3月11日より開催している。期間中は、同イベントでしか手に入らない限定カラーのマグカップ付きメニューの提供や、通常はオンラインショップ