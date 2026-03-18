・千代建が急動兆、トヨタと協業体制で水素製造装置量産報道受け１６％高の大立ち回り ・アクセルＨＤが大幅反発、ＪＡＸＡの「宇宙戦略基金事業第２期」に採択 ・東電ＨＤが急騰、資本提携に海外ファンド関心示し「非上場化も視野」と伝わる ・若築建が急速人気化、今３月期営業２２％増益に大幅増額し反転トレンド突入 ・パーク２４がマド開け大幅に３日続伸、税効果で２６年１０月期最終利益予想を上方修正 ・三菱マ