近年、オーバーツーリズムが社会課題として注目されている京都市。観光客の来訪エリアや移動・周遊の傾向は、日本人と外国人観光客とで違いはあるのでしょうか。ジオテクノロジーズ株式会社（東京都文京区）が実施した調査によると、観光客だけでなく地元住民にとっても最も来訪するのは「四条通エリア」であることがわかりました。【調査結果を見る】来訪者属性別の京都市内人気観光エリアランキング調査は、2025年4月に京都市を