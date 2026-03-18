カインズは2026年3月1日に設立38年目を迎えた。これを記念し、公式オンラインショップに寄せられた約2万5,000点のオリジナル商品へのレビューを分析したインフォグラフィックを公開している。レビュー評価の分布分析の結果、星4から5の高評価が多かった。4つ以上の高い評価が88.9%を占めている。最高評価を多く集めたカテゴリは「ゴミ袋」で、2位は「紙製品」、3位は「ラップ・ホイル」だった。コスパが高い消耗品や特徴的な機能に